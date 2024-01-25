 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Para masa tenisi milli sporcuları Mısır'da 6 madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Para masa tenisi milli sporcuları Mısır'da 6 madalya kazandı

Para masa tenisi milli sporcuları, Mısır'da düzenlenen ITTF Para Masa Tenisi Açık Turnuvası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandı. Ali Öztürk altın madalya, Ebru Acer gümüş madalya, Nergiz Altıntaş, İrem Oluk, Neslihan Kavas ve Merve Cansu Demir ise bronz madalya kazanan isimler oldu.

Para masa tenisi milli sporcuları Mısır\'da 6 madalya kazandı
25.01.2024 - 20:45,
Abone Ol

Para masa tenisi milli sporcuları, Mısır'da düzenlenen ITTF Para Masa Tenisi Açık Turnuvası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Giza şehrinde gerçekleştirilen ITTF Para Masa Tenisi Mısır Açık Turnuvası'nda milli sporculardan Ali Öztürk, class 5 tekler kategorisinde altın madalya elde etti.

Ay-yıldızlı sporculardan Ebru Acer, class 11 tekler kategorisinde gümüş, Nergiz Altıntaş class 3 tekler kategorisinde, İrem Oluk class 4-5 tekler kategorisinde, Neslihan Kavas class 9-10 tekler kategorisinde, Merve Cansu Demir class 9-10 tekler kategorilerinde bronz madalya kazanan isimler oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mısır, Spor, Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Para masa tenisi milli sporcuları Mısır'da 6 madalya kazandı - Son Dakika


00:15
İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36
Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35
Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58
Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54
Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49
RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi

Son Dakika
00:15 İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36 Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54 Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35 Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58 Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54 Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49 RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30 Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında ''Kürdistan'' tartışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 00:35:26. #1.12#
SON DAKİKA: Para masa tenisi milli sporcuları Mısır'da 6 madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement