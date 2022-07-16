Para tekvandonun "altın" kızı, olimpiyat puanı için ter döküyor - Son Dakika
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Para tekvandonun "altın" kızı, olimpiyat puanı için ter döküyor

16.07.2022 11:07

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Bitlisli milli sporcu Nurcihan Ekinci, gözünü 2024'te yapılacak Paris Paralimpik Oyunları'na çevirdi.

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Bitlisli milli sporcu Nurcihan Ekinci, gözünü 2024'te yapılacak Paris Paralimpik Oyunları'na çevirdi.

Çocukluk yıllarında yüksekten düşme sonucu yaralanıp, sol kolunu kaybeden Ekinci, öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştığı tekvandoda kendini geliştirerek katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılara imza attı.

Kolunu kaybetmesine rağmen azminden ve umutlarından taviz vermeyen Ekinci, tüm engellerini aşarak çalışmalarını sürdürdü.

Bu sayede yaklaşık 10 yıl önce başladığı tekvandoda rakiplerini geçerek şampiyonluklar elde eden Ekinci, en son 19 Mayıs'ta İngiltere'de düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Kadınlar K44 47 kiloda Ukraynalı rakibi Viktoriia Marchuk'u yenerek altın madalyaya ulaştı.

Başarılarıyla Bitlis'in gururu olan Ekinci, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için 4-5 Eylül'de Fransa'da, 20 Ekim'de de İngiltere'de yapılacak puan müsabakalarında tatamiye çıkacak.

Tatvan İlçe Stadyumu ve spor salonunda günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdüren Ekinci, yeterli puana ulaşarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılıp, Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

Ekinci: "Dünya sıralamasında üçüncüyüm"

Nurcihan Ekinci, AA muhabirine, geçen yıl katıldığı 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda ikinci, bu yıl Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda ise birinci olduğunu söyledi.

Bu başarıların puan toplama ve derece yapması açısından önemli olduğunu belirten Ekinci, şöyle konuştu:

"Önceden Avrupa ikinciliği ve üçüncülü derecelerim vardı ama birincilik yoktu. Bu dereceyle Avrupa serisini tamamladım ve çok mutlu oldum. Dünya sıralamasında üçüncüyüm. Olimpiyata gidebilecek ilk dört sporcudan biriyim. Bu sıralamayı düşürmemem gerekiyor. Maçlar çok riskli ancak çok da umutlu bir süreç. Fransa ve ardından İngiltere'de yapılacak grand prix müsabakaları var. Bunlar puan veren organizasyonlar. Bu maçlara ve 2024 Paris'e hazırlanıyorum."

Ortaokul ve lisede atletizm yaptığını ancak beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 2009'da tekvando branşına geçtiğini anlatan Ekinci, bu sporu yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sporla hayat felsefesinin değiştiğini aktaran Ekinci, "İçine kapanık biri değildim ama bulunduğum coğrafyada engelimden dolayı hayatı biraz kısıtlı yaşıyordum. Sporla bunu aşarak yeni bir kimlik edindim. Gençlere ve engelli bireylere tavsiyem, sporu hayat felsefesi yapsınlar. Birçok insan hayatını sporla değiştiriyor, kendini sporla tanıyor ve tanıtıyor. Spor benim hayatımın merkezinde yer alıyor. Yaz kış demeden sabah erken saatlerde bu sahada tek başıma yaklaşık 1,5 saat koşuyorum." diye konuştu.

Tekvando Milli Takımı Antrenörü Sezer Köksal'ın gözetiminde sabah koşusunu sahada, tekvando antrenmanlarını da salonda yaptığını anlatan Ekinci, "Hedefim 2024 Paris Paralimpik Oyunları. Orada olmak istiyorum. Bunu için çok mücadele ettim, savaş verdim. Bunu kaybetmek istemiyorum. İstiklal Marşı'nı okutmak bambaşka bir duygu. Uluslararası birçok derecem vardı ama şampiyonluğum yoktu. Avrupa'da birinci olduğum için gururluyum. İstiklal Marşı'nı dinletirken kürsüde yaşanan heyecanın tarifi yok. Benden desteğini esirgemeyen antrenörüme, sürekli yanımda olan aileme çok teşekkür ederim." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Para tekvandonun 'altın' kızı, olimpiyat puanı için ter döküyor - Son Dakika

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