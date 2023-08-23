Suudi Arabistan'da Al Nassr formasını giyen ve sözleşmesini fesheden Jaloliddin Masharipov'un sosyal medya paylaşımı gündem oldu.
Şu anda kulüpsüz olan futbolcu, eline destelerce para alıp telefonla konuşuyormuş gibi bir video çekti o anlar kısa sürede gündem oldu.
29 yaşındaki futbolcunun o paylaşımı binlerce etkileşim alırken bazı sosyal medya kullanıcıları da "Ceplerini doldurmuş" tarzında yorumlar yaptı.
Son Dakika › Spor › Paralarla bakın ne yaptı? Al Nassr'dan ayrılan Masharipov'dan bir garip paylaşım - Son Dakika