Paralarla bakın ne yaptı? Al Nassr'dan ayrılan Masharipov'dan bir garip paylaşım - Son Dakika

Paralarla bakın ne yaptı? Al Nassr'dan ayrılan Masharipov'dan bir garip paylaşım

Paralarla bakın ne yaptı? Al Nassr\'dan ayrılan Masharipov\'dan bir garip paylaşım
Son Güncelleme: 23.08.2023 16:53

Suudi Arabistan'da Al Nassr formasını giyen Jaloliddin Masharipov'un sözleşmesini feshetmesinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı büyük ilgi gördü. Masharipov, elinde destelerce para ile telefonla konuşur gibi bir video çekti ve bu video binlerce etkileşim aldı.

Suudi Arabistan'da Al Nassr formasını giyen ve sözleşmesini fesheden Jaloliddin Masharipov'un sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

DESTELERCE PARAYI TELEFON YAPTI

Şu anda kulüpsüz olan futbolcu, eline destelerce para alıp telefonla konuşuyormuş gibi bir video çekti o anlar kısa sürede gündem oldu.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

29 yaşındaki futbolcunun o paylaşımı binlerce etkileşim alırken bazı sosyal medya kullanıcıları da "Ceplerini doldurmuş" tarzında yorumlar yaptı.

Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paralarla bakın ne yaptı? Al Nassr'dan ayrılan Masharipov'dan bir garip paylaşım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paralarla bakın ne yaptı? Al Nassr'dan ayrılan Masharipov'dan bir garip paylaşım - Son Dakika
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