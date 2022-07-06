Paralimpik eskrimciler, Dünya Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Paralimpik eskrimciler, Dünya Kupası'nda mücadele edecek

06.07.2022 22:17
Paralimpik eskrimciler, Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası, yarın Polonya'nın başkenti Varşova'da başlayacak.

Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası, yarın Polonya'nın başkenti Varşova'da başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-10 Temmuz'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi Elke Lale van Achterberg ve Hakan Akkaya temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu Hakan Akkaya, "Epe kategorisinde 8. sırada yer alıyorum. Yarın da kendime güvendiğim bir kategoride maça çıkacağım. Kendimi hazır hissediyorum ve güzel bir müsabaka olacağına inanıyorum. Madalya kazanmak istiyorum, bunun için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paralimpik eskrimciler, Dünya Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika

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