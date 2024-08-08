PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI
FİLENİN SULTANLARI, OLİMPİYAT FİNALİ İÇİN PARKEYE ÇIKACAK
21.00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek.
BOKS
23.51 Hatice Akbaş, kadınlar 54 kilo final karşılaşmasında Çinli Yuan Chang ile şampiyonluk için mücadele edecek.
HALTER
20.30 Milli sporcu Furkan Özbek, 73 kiloda finalde boy gösterecek.
GÜLLE ATMA
11.25 Emel Dereli - Seçmeler
MODERN PENTATLON
12.00 Buğra Ünal - Bireysel Sıralama Turu
15.30 İlke Özyüksel Mihrioğlu - Bireysel Sıralama Turu
TEKVANDO
10.30 Hatice Kübra İlgün, -57 kilo Son 16 Turu'nda Yujin Kim ile karşılaşacak.
13.13 Hakan Reçber, 68 kilo Son 16 Turu'nda İbrahim Maiga ile mücadele edecek.
YELKEN
14.33 Derin Atakan, Yelken Formula Kite yarı finalinde yarışacak.
17.37 Final
UEFA AVRUPA LİGİ
- 3. Ön Eleme Turu İlk Maçı
20.00 Trabzonspor - Rapid Wien
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ
- 3. Ön Eleme Turu İlk Maçı
19.00 FC Iberia 1999 - Başakşehir
GALATASARAY
18.30 Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlı ekip izinli.
PFDK
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Galatasaray - Beşiktaş maçının kararlarını açıklaması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?