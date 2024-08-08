Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile yarı finalde karşılaşacak. Hatice Akbaş boks finalinde Çinli Yuan Chang ile mücadele edecek. Furkan Özbek halterde finalde yer alacak. Diğer spor dallarında da Türk sporcular mücadele edecek.

08.08.2024 10:46
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PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI

FİLENİN SULTANLARI, OLİMPİYAT FİNALİ İÇİN PARKEYE ÇIKACAK

21.00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

BOKS

23.51 Hatice Akbaş, kadınlar 54 kilo final karşılaşmasında Çinli Yuan Chang ile şampiyonluk için mücadele edecek.

HALTER

20.30 Milli sporcu Furkan Özbek, 73 kiloda finalde boy gösterecek.

GÜLLE ATMA

11.25 Emel Dereli - Seçmeler

MODERN PENTATLON

12.00 Buğra Ünal - Bireysel Sıralama Turu

15.30 İlke Özyüksel Mihrioğlu - Bireysel Sıralama Turu

TEKVANDO

10.30 Hatice Kübra İlgün, -57 kilo Son 16 Turu'nda Yujin Kim ile karşılaşacak.

13.13 Hakan Reçber, 68 kilo Son 16 Turu'nda İbrahim Maiga ile mücadele edecek.

YELKEN

14.33 Derin Atakan, Yelken Formula Kite yarı finalinde yarışacak.

17.37 Final

UEFA AVRUPA LİGİ

- 3. Ön Eleme Turu İlk Maçı

20.00 Trabzonspor - Rapid Wien

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ

- 3. Ön Eleme Turu İlk Maçı

19.00 FC Iberia 1999 - Başakşehir

GALATASARAY

18.30 Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlı ekip izinli.

PFDK

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Galatasaray - Beşiktaş maçının kararlarını açıklaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - Son Dakika

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