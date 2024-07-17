Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için 34 farklı tesis hazır - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için 34 farklı tesis hazır

Paris'te düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için 34 farklı tesis sporcuları bekliyor. Oyunlarda 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek ve 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek. Olimpiyatlar sırasında kullanılacak olan spor merkezleri ve kapasiteleri de açıklandı.

17.07.2024 11:05
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Dünyanın gözü 2024 Olimpiyat Oyunları için Fransa'nın başkenti Paris'e çevrilirken, organizasyon için hazırlanan 34 farklı tesis sporcuları bekliyor.

Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 8 milyar avro olduğu tahmin ediliyor.

Oyunlarda, 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşında mücadele gerçekleştirilecek.

Paris 2024 Olimpiyatları'da mücadeleye sahne olacak branşlar şöyle:

Atletizm, atıcılık, badminton, basketbol (3x3 basketbol, basketbol), binicilik (at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma), bisiklet (BMX serbest stil, BMX yarış, dağ, yol, pist), boks, breakdans, cimnastik (artistik, ritmik, trampolin), eskrim, futbol, güreş, (grekoromen, serbest), golf, halter, hentbol, hokey, judo, kano (akarsu slalom, durgunsu), kaykay, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, su sporları (yüzme, maraton yüzme, atlama, sutopu, senkronize yüzme), dalga sörfü, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, tırmanış, voleybol (plaj voleybolu, voleybol), yelken.

Spor merkezleri

Olimpiyatlar sırasında kullanılacak 34 spor merkezinin ev sahipliği yapacağı branşlar ve kapasiteleri şöyle:

Pont Alexandre: Bisiklet, triatlon, maraton yüzme.

Yapılış tarihi: 1896-1900

Aquatics Centre: Senkronize yüzme, dalış, sutopu.

Kapasite: 6 bin.

Yapılış tarihi: 2024.

Bercy Arena: Basketbol, Artistik Cimnastik, Cimnastik

Kapasite: 20 bin 300

Yapılış tarihi: 1984

Bordeaux Stadı: Futbol.

Kapasite: 42 bin 115.

Yapılış tarihi: 2015.

Cham de Mars Arena: Judo, güreş.

Kapasite: 8 bin.

Yapılış tarihi: 2021.

Porte de la Chapelle Arena: Badminton, ritmik cimnastik.

Kapasite: 8 bin.

Yapılış tarihi: 2024.

Chateauroux Atıcılık Merkezi: Atıcılık.

Kapasite: 3 bin.

Yapılış tarihi: 2017.

La Defense Arena: Yüzme, sutopu.

Kapasite: 40 bin.

Yapılış tarihi: 2017.

Eyfel Kulesi Sahası: Plaj Voleybolu.

Kapasite: 12 bin 860.

Yapılış tarihi: 2024.

Elancourt Tepesi: Dağ Bisikleti

Grand Palais: Eskrim, tekvando.

Kapasite: 8 bin.

Yapılış tarihi: 1900.

Hotel de Ville: Maraton.

Yapılış tarihi: 1871.

Invalides: Okçuluk, bisiklet.

Kapasite: 8 bin.

Yapılış tarihi: 1670.

Le Bouget Spor Tırmanışı Merkezi: Spor tırmanışı.

Kapasite: 5 bin.

Yapılış tarihi: 2024.

La Concorde Meydanı: 3x3 basketbol, kaykay, BMX serbest stil.

Kapasite: 30 bin.

Le Golf National: Golf.

Kapasite: 35 bin.

Yapılış tarihi: 1987.

Pierre Mauroy Stadı: Basketbol, hentbol.

Kapasite: 50 bin.

Yapılış tarihi: 2012.

Lyon Stadı: Futbol.

Kapasite: 59 bin.

Yapılış tarihi: 2016.

Marsilya Marina: Yelken.

Kapasite: 5 bin.

Yapılış tarihi: 1996.

Marsilya Stadı: Futbol.

Kapasite: 67 bin.

Yapılış tarihi: 1937.

La Beaujoire Stadı: Futbol.

Kapasite: 35 bin.

Yapılış tarihi: 1984.

Nice Stadı: Futbol.

Kapasite: 35 bin.

Yapılış tarihi: 2013.

Parc de Princes: Futbol.

Kapasite: 48 bin.

Yapılış tarihi: 1972.

North Paris Arena: Pentatlon, boks.

Kapasite: 6 bin.

Yapılış tarihi: 2024.

Roland-Garros: Tenis, boks.

Kapasite: 36 bin.

Yapılış tarihi: 1928.

South Paris Arena: Voleybol, hentbol, masa tenisi, halter.

Kapasite: 12 bin.

Yapılış tarihi: 1923.

Parc de Princes: Atletizm, 7'li ragbi.

Kapasite: 80 bin.

Yapılış tarihi: 1998.

Geoffroy Guichard Stadı: Futbol.

Kapasite: 42 bin.

Yapılış tarihi: 1931.

Teapupo'o Tahiti: Sörf.

Kapasite: 5 bin.

Trocadero Meydanı: Bisiklet, Atletizm

Kapasite: 13 bin.

Saint Quentin en Yvelines Velodromu: Bisiklet.

Kapasite: 6 bin.

Yapılış tarihi: 2014.

Versay Sarayı: Binicilik, modern pentatlon.

Kapasite: 40 bin-80 bin.

Yapılış tarihi: 1661.

Vaires Sur Marne Nautical: Kano, kürek.

Kapasite: 22 bin.

Yapılış tarihi: 1989.

Yves du Manoir Stadı: Hokey.

Kapasite: 14 bin.

Açılış tarihi: 1907.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için 34 farklı tesis hazır - Son Dakika

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