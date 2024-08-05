Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı erkekler 25 metre havalı tabancada madalyalar sahibini buldu.
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda Çinli Yuehong Li, 32 puanla altın madalya elde etti.
Güney Koreli Yeongjae Cho 25 puanla gümüş madalya alırken, Çinli Xinjie Wang ise 23 puanla bronz madalya kazandı.
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