Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar 10 bin metre finalleri yapıldı.
Stade de France'da gerçekleştirilen yarışlarda Kenyalı atlet Beatrice Chebet, 30 dakika 43 saniye 25 saliselik süresiyle altın madalya elde etti.
İtalyan Nadia Battocletti, 30 dakika 43 saniye 35 saliselik derecesiyle aynı zamanda İtalya rekoru kırarak gümüş madalya kazandı.
Yarışta Hollandalı Sifan Hassan, 30 dakika 44 saniye 12 saliseyle bronz madalyaya uzandı.
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