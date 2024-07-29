Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Binicilik Branşı Engeli Atlama Kategorisinde Madalyalar Dağıtıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda binicilik branşı engel atlama kategorisinde bireysel madalyalar dağıtıldı.
Versay Sarayı'nda gerçekleştirilen yarışlarda Alman binici Michael Jung, 21.80'lik hata puanıyla altın madalyanın sahibi oldu.
Avustralyalı sporcu Christopher Burton, 22.40'lık hata puanıyla gümüş madalyaya uzanırken, Büyük Britanyalı Laura Collett ise 23.10'luk hata puanıyla bronz madalya kazandı.
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