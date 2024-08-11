Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks erkekler 57 kilo finalleri yapıldı.
Roland-Garros'taki müsabakalarda Kırgızistanlı Munarbek Seiitbek Uulu'yu 5-0 mağlup eden Özbekistanlı Abdumalik Khalokov, altın madalyanın sahibi oldu.
Munarbek Seiitbek Uulu'nun gümüş madalya kazandığı müsabakalarda, Avustralyalı Charlie Senior ile Bulgaristanlı Javier Ibanez Diaz bronz madalya kazandı.
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