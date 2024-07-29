Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Dağ Bisikleti Erkekler Cross-Country Kategorisinde Madalyalar Dağıtıldı - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Dağ Bisikleti Erkekler Cross-Country Kategorisinde Madalyalar Dağıtıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gerçekleştirilen dağ bisikleti erkekler cross-country yarışlarının finallerinde Büyük Britanya'dan Thomas Pidcock altın madalya kazandı. Fransa'dan Victor Koretzky gümüş madalyayı, Güney Afrika'dan Alan Hatherly ise bronz madalyayı elde etti.

29.07.2024 18:09
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dağ bisikleti erkekler cross-country kategorisinde madalyalar dağıtıldı.

Elancourt Tepesi'nde gerçekleştirilen yarışların finallerinde Büyük Britanya'dan Thomas Pidcock, 1.26.22'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

Fransa'dan Victor Koretzky 1.26.31'lik zamanıyla gümüş madalyanın sahibi olurken, Güney Afrika'dan Alan Hatherly 1.26.33'lük derecesiyle bronz madalyayı elde etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Dağ Bisikleti Erkekler Cross-Country Kategorisinde Madalyalar Dağıtıldı - Son Dakika
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