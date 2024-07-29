Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dağ bisikleti erkekler cross-country kategorisinde madalyalar dağıtıldı.
Elancourt Tepesi'nde gerçekleştirilen yarışların finallerinde Büyük Britanya'dan Thomas Pidcock, 1.26.22'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.
Fransa'dan Victor Koretzky 1.26.31'lik zamanıyla gümüş madalyanın sahibi olurken, Güney Afrika'dan Alan Hatherly 1.26.33'lük derecesiyle bronz madalyayı elde etti.
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