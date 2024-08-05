Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalyan Alice D'amato altın madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalyan Alice D'amato altın madalya kazandı

Paris'teki Bercy Arena'da düzenlenen artistik cimnastik kadınlar denge aleti finallerinde İtalyan sporcu Alice D'amato altın madalya elde etti. Çinli Yaqin Zhou gümüş, İtalyan Manila Esposito ise bronz madalya kazandı.

05.08.2024 15:08
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik kadınlar denge aleti kategorisinde İtalyan Alice D'amato, altın madalya elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik kadınlar denge aleti finalleri yapıldı.

İtalyan Alice D'amato 14.366 puanla altın madalyaya uzanırken, Çinli Yaqin Zhou 14.100 puanla gümüş, bir diğer İtalyan Manila Esposito 14.000 puanla bronz madalya kazandı.

Kadınlarda artistik cimnastiğin önemli isimlerinden ABD'li Simone Biles 5'inci, Brezilyalı Rebeca Andrade ise 4'üncü oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalyan Alice D'amato altın madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalyan Alice D'amato altın madalya kazandı - Son Dakika
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