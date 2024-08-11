Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar sutopu finalleri yapıldı.
Paris La Defense Arena'daki müsabakalarda Avustralya'yı 11-9 mağlup etmeyi başaran İspanya, altın madalyanın sahibi oldu.
Müsabakanın ilk periyodu 2-2 beraberlikle sonuçlanırken ikinci periyot İspanya'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
Üçüncü periyotta İspanya skoru 7-5'e getirirken karşılaşmayı da 11-9 kazandı.
Bronz madalya mücadelesinde ise Hollanda ile ABD karşı karşıya geldi.
ABD ilk periyodu 3-2, ikinci periyodu 7-3, üçüncü periyodu da 9-6 önde tamamladı.
Son periyotta üstünlüğü ele geçiren Hollanda, havuzdan 11-10'luk galibiyetle ayrılarak bronz madalyaya uzandı.
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