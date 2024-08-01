Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kano Slalom Erkekler Tekli Kayak Kategorisinde İtalyan Sporcu Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kano slalom erkekler tekli kayak kategorisinde İtalyan Giovanni de Gennaro, altın madalyanın sahibi oldu.
Vaires-sur- Marne Nautical'de gerçekleştirilen müsabakalarda Giovanni de Gennaro, 88.22 saniyelik süresiyle altın madalyaya uzandı.
Fransız sporcu Titouan Castryck'in 88.42 saniyeyle gümüş madalya kazandığı bu kategoride, İspanyol Pau Echaniz de 88.87 saniyeyle bronz madalya aldı.
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