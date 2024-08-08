Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme kadınlar 10 kilometre yarışında madalyalar sahibini buldu.

Alexandre III Köprüsü'nde başlayan yarışlarda sporcular, Sen Nehri'nde yüzdü. Tartışmalarla gündemde olan nehrin bazı noktalarındaki kirlilik dikkati çekti.

Bu kategoride Hollandalı Sharon van Rouwendall altın madalya kazanırken, Avustralyalı Moesha Johnson gümüş, İtalyan Ginevra Taddeucci de bronz madalya elde etti.