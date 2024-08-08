Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando erkekler 68 kiloda çeyrek final müsabakaları gerçekleştirildi.

Grand Palais'ta yapılan karşılaşmalarda milli tekvandocu Hakan Reçber, Ürdünlü Zaid Kareem'e, 5-1 ve 9-5'lik skorlarla 2-0 mağlup oldu.

Yarı final müsabakalarında Zaid Kareem, Büyük Britanyalı Bradly Sinden'i mağlup edip finale yükselirse Hakan Reçber repesaj maçına çıkacak.