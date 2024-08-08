Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tekvando Kadınlar 49 Kiloda Madalyalar Sahiplerini Buldu

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando kadınlar 49 kiloda madalyalar sahibi buldu.

Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Çinli Qing Guo'yu yenen Taylandlı Panipak Wongpattanakit altın madalyaya ulaştı.

Qing Guo'nun gümüş madalya elde ettiği bu kategoride Hırvat Lena Stojkovic ile İranlı Mobina Nematzadeh bronz madalya aldı.