Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tenisçiler Belli Oldu

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tenis branşında tek kadınlarda final, tek erkeklerde de yarı finale yükselen tenisçiler belli oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier, Suzanne Lenglen ve Simonne-Mathieu kortlarında düzenlenen organizasyonda tenisçiler mücadele etti.

Tek kadınlarda Çinli Qinwen Zheng, yarı finalde Polonyalı Iga Swiatek'i 2-0 yenerek finale çıkan ilk tenisçi oldu.

Hırvat Donna Vekic ise yarı finalde Slovak Anna Karolina Schmiedlova'yı 2-0 mağlup ederek finalde Çinli Qinwen Zheng'in rakibi oldu.

Tek erkeklerde ise İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic, İtalyan Lorenzo Musetti ve Kanadalı Felix Auger-Aliassime yarı finale çıktı.

Çiftlerde final ve yarı finale yükselenler belli oldu

Çift kadınlarda Çek Karolina Muchova-Linda Noskova, İtalyan Sara Errani-Jasmine Paolini, İspanyol Cristina Bucsa-Sara Sorribes Tormo, bireysel sporcular Mirra Andreeva-Diana Shnaider yarı finale adlarını yazdırdılar.

Çift erkeklerde ise ABD finali oynanacak. ABD'li Taylor Fritz -Tommy Paul ile ABD'li Austin Krajicek-Rajeev Ram finalde altın madalya kazanmak için mücadele edecek.

Karışıkta ise Çinli Xinyu Wang-Zhizhen Zhang ile Çek Katerina Siniakova-Tomas Machac finale yükselen isimler oldu.