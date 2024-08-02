Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tenisçiler Belli Oldu - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tenisçiler Belli Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tenis branşında tek kadınlarda final, tek erkeklerde de yarı finale yükselen tenisçiler belli oldu. Çinli Qinwen Zheng tek kadınlarda finale çıkarken, Hırvat Donna Vekic ise finalde onun rakibi oldu. Tek erkeklerde ise İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic, İtalyan Lorenzo Musetti ve Kanadalı Felix Auger-Aliassime yarı finale çıktı. Çiftlerde ise final ve yarı finale yükselenler de belirlendi.

02.08.2024 00:19
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tenis branşında tek kadınlarda final, tek erkeklerde de yarı finale yükselen tenisçiler belli oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier, Suzanne Lenglen ve Simonne-Mathieu kortlarında düzenlenen organizasyonda tenisçiler mücadele etti.

Tek kadınlarda Çinli Qinwen Zheng, yarı finalde Polonyalı Iga Swiatek'i 2-0 yenerek finale çıkan ilk tenisçi oldu.

Hırvat Donna Vekic ise yarı finalde Slovak Anna Karolina Schmiedlova'yı 2-0 mağlup ederek finalde Çinli Qinwen Zheng'in rakibi oldu.

Tek erkeklerde ise İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic, İtalyan Lorenzo Musetti ve Kanadalı Felix Auger-Aliassime yarı finale çıktı.

Çiftlerde final ve yarı finale yükselenler belli oldu

Çift kadınlarda Çek Karolina Muchova-Linda Noskova, İtalyan Sara Errani-Jasmine Paolini, İspanyol Cristina Bucsa-Sara Sorribes Tormo, bireysel sporcular Mirra Andreeva-Diana Shnaider yarı finale adlarını yazdırdılar.

Çift erkeklerde ise ABD finali oynanacak. ABD'li Taylor Fritz -Tommy Paul ile ABD'li Austin Krajicek-Rajeev Ram finalde altın madalya kazanmak için mücadele edecek.

Karışıkta ise Çinli Xinyu Wang-Zhizhen Zhang ile Çek Katerina Siniakova-Tomas Machac finale yükselen isimler oldu.

Kaynak: AA

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