Çin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya tablosunun ilk sırasını aldı - Son Dakika
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Çin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya tablosunun ilk sırasını aldı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, 4 altın ve 1 gümüş madalya ile ilk sırayı aldı. Türkiye ise ilk gün 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak 18. sırada yer aldı. Toplamda 31 ülke ve Mülteci Paralimpik Takımı madalya kazandı.

29.08.2024 23:47
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya tablosunun ilk sırasını Çin aldı.

Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunlarda ilk madalyalar sahiplerini buldu. Çin günü, 4 altın, 1 gümüş madalyayla ilk sırada kapattı.

Türkiye, oyunlardaki ilk madalyalarını elde etti. Para tekvandoda Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda gümüş, kadınlar K44 52 kiloda ise Meryem Betül Çavdar bronz madalya kazandı.

Türkiye, madalya sıralamasında müsabakaların yapıldığı ilk günün sonunda 18. sırada yer aldı.

İlk gün 31 ülke ve Mülteci Paralimpik Takımı madalya sevinci yaşadı.

Madalya sıralaması

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 29 Ağustos'un madalya sıralaması şu şekilde oluştu:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1- Çin41-5
2- Büyük Britanya2316
3- İtalya2259
4- Hollanda2--2
5- Fransa12-3
6- Avustralya1124
7- Brezilya1113
8- Danimarka1--1
8- İsrail1--1
8- Japonya1--1
8- Polonya1--1
8- Peru1--1
8- Singapur1--1
8- Moğolistan1--1
8- Macaristan1--1
16- ABD-3-3
17- Ukrayna-224
18- TÜRKİYE-112
18- Özbekistan-112
20- Hong Kong-1-1
20- İran-1-1
20- Meksika-1-1
23- İspanya--33
24- Kanada--22
25- Azerbaycan--11
25- Şili--11
25- Gürcistan--11
25- Norveç--11
25- Mülteci Paralimpik Takımı--11
25- İsviçre--11
25- Tayland--11
25- Tayvan--11

Kaynak: AA

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