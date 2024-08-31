Çin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya tablosunun ilk sırasında

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, madalya tablosunun ilk sırasındaki yerini korudu.

Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların üçüncü gününü Çin, 12 altın, 9 gümüş, 4 bronz madalya olmak toplam 25 madalyayla ilk sırada bitirdi.

Türkiye, oyunların üçüncü gününde para tekvandoda 1 altın, 2 gümüş, para masa tenisinde de 1 bronz madalya aldı.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere 6'ya yükseldi ve ay-yıldızlılar üçüncü günü 14. sıraya yükselerek tamamladı.

Madalya sıralaması

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 30 Ağustos'ta madalya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin sırası şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1- Çin 12 9 4 25 2- Büyük Britanya 6 6 3 15 3- Brezilya 5 1 6 12 4- Hollanda 4 1 1 6 5- İtalya 3 2 8 13 6- Avustralya 3 2 2 7 7- Fransa 2 5 2 9 8- Özbekistan 2 2 2 6 9- Kolombiya 2 1 1 4 10- Polonya 2 - 1 3 14- TÜRKİYE 1 3 2 6

Kaynak: AA