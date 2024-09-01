Çin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya tablosunun ilk sırasında - Son Dakika
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Spor

Çin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya tablosunun ilk sırasında

Paris'te devam eden Paralimpik Oyunları'nda dördüncü gün sonunda Çin, 20 altın, 15 gümüş, 7 bronz madalya kazanarak toplamda 42 madalya ile birinci sırada yer aldı. Türkiye ise dördüncü gününde para okçuluk ve para atletizmde birer altın, para atıcılık ve para atletizmde ise birer gümüş madalya elde etti. Türkiye, toplamda 10 madalya ile 9. sıraya yükseldi.

01.09.2024 00:17
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, madalya tablosunun ilk sırasındaki yerini korudu.

Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların dördüncü gününü Çin, 20 altın, 15 gümüş, 7 bronz madalya olmak toplam 42 madalyayla ilk sırada bitirdi.

Türkiye, oyunların dördüncü gününde para okçuluk ve para atletizmde birer altın, para atıcılık ve para atletizmde ise birer gümüş madalya elde etti.

Oyunlarda 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere 10 madalyaya ulaşan Türkiye, madalya sıralamasında ise 9. yükseldi.

Madalya sıralaması

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, 31 Ağustos itibarıyla ilk 10 ülke sıralaması şöyle:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1- Çin2015742
2- Büyük Britanya118625
3- Brezilya831223
4- Hollanda62210
5- ABD59519
6- Avustralya53412
7- Özbekistan53311
8- Fransa36817
9- TÜRKİYE35210
10- İtalya34815

Kaynak: AA

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