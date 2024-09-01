Çin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya tablosunun ilk sırasında

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, madalya tablosunun ilk sırasındaki yerini korudu.

Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların dördüncü gününü Çin, 20 altın, 15 gümüş, 7 bronz madalya olmak toplam 42 madalyayla ilk sırada bitirdi.

Türkiye, oyunların dördüncü gününde para okçuluk ve para atletizmde birer altın, para atıcılık ve para atletizmde ise birer gümüş madalya elde etti.

Oyunlarda 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere 10 madalyaya ulaşan Türkiye, madalya sıralamasında ise 9. yükseldi.

Madalya sıralaması

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, 31 Ağustos itibarıyla ilk 10 ülke sıralaması şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1- Çin 20 15 7 42 2- Büyük Britanya 11 8 6 25 3- Brezilya 8 3 12 23 4- Hollanda 6 2 2 10 5- ABD 5 9 5 19 6- Avustralya 5 3 4 12 7- Özbekistan 5 3 3 11 8- Fransa 3 6 8 17 9- TÜRKİYE 3 5 2 10 10- İtalya 3 4 8 15

Kaynak: AA