Hakan Akkaya Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde yarı finale çıktı.
Grand Palais'te düzenlenen eskrim müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde İtalyan Matteo dei Rossi'yle??????? karşılaştı.
Rakibini 15-10 yenen Hakan Akkaya, adını yarı finale yazdırdı.
Hakan Akkaya, yarı finalde bugün Büyük Britanya'dan Piers Gilliver'le karşı karşıya gelecek.
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