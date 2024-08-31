Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Mikail Al 5000 metre T13 sınıfında 7. oldu

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 5000 metre T13 sınıfında milli sporcu Mikail Al, finali 7. sırada tamamladı.

Stade de France'daki atletizm yarışlarında erkekler 5000 metre T13 sınıfında final müsabakası yapıldı.

Toplam 8 sporcunun yarıştığı finalde Mikail, 16.12.45'lik derecesiyle 7. oldu.

Altın madalyayı İspanyol Yassine Ouhdadi El Ataby, gümüş madalyayı Tarafsız Paralimpik Sporcuları temsil eden Aleksandr Kostin, bronz madalyayı ise yine Tarafsız Paralimpik Sporcular adına yarışan Anton Kuliatin elde etti.