Paris Basketbol, BKT Avrupa Kupası'nı kazanarak şampiyon oldu

BKT Avrupa Kupası final serisi ikinci maçında Paris Basketbol, Mincidelice JL Bourg'u 89-81 yenerek şampiyonluğa uzandı.
Fransa'nın Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Arena'da iki Fransız takımı Mincidelice JL Bourg ile Paris Basketbol karşı karşıya geldi.
Çekişmeli geçen mücadeleyi 89-81 kazanan Paris Basketbol, final serisini 2-0'a getirdi ve 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.
Turnuvada ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan Paris ekibi, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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