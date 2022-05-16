Paris Saint-Germain'in Müslüman yıldızı gökkuşağı bayraklı formayı giymeyi reddetti - Son Dakika

Fransız devi Paris Saint-Germain, Montpellier ile oynadığı maç öncesi soyunma odasında kriz çıktı. Takımın Müslüman yıldızı Idrissa Gana Gueye, takım için özel tasarlanan LGBTQ+ temalı formaları görünce çıldırdı.

FORMAYI GİYMEYİ REDDETTİ

Takımla birlikte deplasmana giden ancak kadroda yer almayan Idrissa Gana Gueye'nin LGBTQ+ temalı formaları giymeyi reddettiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Fransız devinin teknik direktörü Pochettino, Gueye'nin kişisel nedenlerden ötürü forma giymediği belirtti.

Idrissa Gana Gueye

GÖKKUŞAĞI BAYRAĞI TÜM FORMA VE KOL BANTLARINDA YER ALDI

Geçen hafta Fransa Ligue 1'in tüm maçlarında 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün için oyuncuların forma numaralarında ve kaptanların kol bantlarında gökkuşağı bayrağı yer aldı.