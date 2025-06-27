Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain, Ligue 1'de mali yeterlilikleri yerine getirmediğinden dolayı küme düşürülen Lyon'u ikinci lige düşmekten kurtarmak üzere.
Paris, 2023 yazında Lyon'dan 45+5 milyon euroya satın aldığı Barcola'nın anlaşmasındaki ücretlerini vadesinden çok önce ödedi.
Bu gelişme, Lyon'un itiraz davası öncesinde mali performansını iyileştirmesine olanak sağladı; Lyon itirazda bulundu ve Ligue 1'e dönmesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor - Son Dakika
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