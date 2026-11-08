Partizan'ın açıklamasına göre Cevad Prekazi 70 yaşında evinde yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Partizan'ın açıklamasına göre Cevad Prekazi 70 yaşında evinde yaşamını yitirdi

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Partizan\'ın açıklamasına göre Cevad Prekazi 70 yaşında evinde yaşamını yitirdi
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Partizan Kulübü'nün açıklamasına göre Yugoslav futbolunun efsane orta sahası Cevad Prekazi, 70 yaşında evinde yaşamını yitirdi. Son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden Prekazi, 2023'te felç atlatmış, geçen yıl bir felç daha geçirmişti.

GALATASARAY ve Partizan'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Yugoslav futbolunun efsane orta sahası Cevad Prekazi, 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Partizan Kulübü'nden yapılan açıklamada efsane futbolcu Cevad Prekazi'nin bugün evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ölüm sebebi henüz resmiyet kazanmazken, unutulmaz ismin son yıllarda geçirdiği sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu. Prekazi, 2023 yılında geçirdiği felci atlatmış ancak geçen yıl bir felç daha geçirerek sağlık sorunları yaşamıştı.

Kaynak: DHA
PrekaziSporSon Dakika

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