Pasur Belediyespor, grubunda namağlup şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Pasur Belediyespor, grubunda namağlup şampiyon oldu

27.03.2022 11:49
Pasur Belediyespor, grubunda namağlup şampiyon oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçe temsilcisi Pasur Belediyespor, Diyarbakır Süper Amatör Ligi C grubunun son maçında Kulp İlçe Stadı'nda, Sur Belediyespor'u 6-0 yenerek grubunda şampiyon oldu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçe temsilcisi Pasur Belediyespor, Diyarbakır Süper Amatör Ligi C grubunun son maçında Kulp İlçe Stadı'nda, Sur Belediyespor'u 6-0 yenerek grubunda şampiyon oldu.

Grubun lideri olarak şampiyon çıkmayı başaran Pasur Belediyespor mücadele ettiği Süper Amatör Ligi C grubunda, rakibi olan Sur Belediyespor'u 6-0'lık skorla maçı kazanarak Play-Off maçlarını oynamaya hak kazandı.

Pasur Belediyespor Başkanı Medeni Arslan, ligin son maçını da kazandıklarını belirterek, "Takım olarak bu sezonun başında ilk önce grup şampiyonluğunu istiyorduk. Çok Şükür bunu elde ederek ilk hedefimize ulaşmayı başardık. Grubumuzda oynadığımız 18 maçta 17 galibiyet, 1 beraberliği elde ederek namağlup olarak takımımız şampiyonluğunu ilan etti. Şimdi ünümüzde Play-Off maçları vardır. İnşallah Play-Off maçlarında da başarıyı yakalayarak BAL'a çıkacağız. Bu son maçımızda da bizleri yalnız bırakmayan Kulp Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Gözlet'e, ilçemizin mülki amirlerine, katkılarını esirgemeyen ilçe halkımıza, değerli taraftarlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Pasur Belediyespor, grubunda namağlup şampiyon oldu
Pasur Belediyespor, grubunda namağlup şampiyon oldu
Pasur Belediyespor, grubunda namağlup şampiyon oldu
Pasur Belediyespor, grubunda namağlup şampiyon oldu
Pasur Belediyespor, grubunda namağlup şampiyon oldu

YORUMLAR
500
Hisarcık-Gediz Karayolu ihalesi 22 Nisan tarihinde yapılacak Hisarcık-Gediz Karayolu ihalesi 22 Nisan tarihinde yapılacak Başkan Kılca, 3 yıllık görev sürecini değerlendirdi Başkan Kılca, 3 yıllık görev sürecini değerlendirdi

Hisarcık, Şampiyon, Kulp, Sur, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pasur Belediyespor, grubunda namağlup şampiyon oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Babacan'ın ev sahipliğinde 6'lı zirve toplanıyor! Masada seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını konuşacaklar
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:20 Kadirov'un paylaştığı videoda Çeçen askerlerin Mariupol'daki binalara ateş edip tekbir getirdiği görüldü
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
11:16 ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: Türkiye bu şansı iyi değerlendirirse işsizlik azalabilir
10:56 Merve Boluğur'dan cesur paylaşımlar! Tulumunun fermuarını indirdi, yetmedi +18 uyarısı koydu
10:49 Üst düzey Rus komutan intihar etti! Sebebi ise tankların çoğunun kullanılamaz hale gelmesi
10:42 Uyuşturucuya karşı savaşan muhtar, 33 bin hapla yakalandı!
10:31 Milli Savunma Bakanı Akar: Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında
10:06 Kılıçdaroğlu anketlerden memnun olduğunu ifade etti: İlk kez sandığa gideceklerden umutluyum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 12:07:26. #1.11#
SON DAKİKA: Pasur Belediyespor, grubunda namağlup şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement