Paul Onuachu Trabzon'a Geliyor - Son Dakika
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Paul Onuachu Trabzon'a Geliyor

Paul Onuachu Trabzon\'a Geliyor
02.07.2025 20:20
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Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu, sağlık kontrolleri için Trabzon'a yola çıktı.

Trabzonspor'un İngiliz ekibi Southampton'dan transfer ettiği Paul Onuachu, akşam saatlerinde Trabzon'a geliyor.

Trabzonspor'un eski golcüsü ve yeniden anlaşmaya vardığı Paul Onuachu, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere Amsterdam'dan Trabzon'a doğru yola çıktı. Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transfer Paul Onuachu'yu taşıyan özel uçak, Amsterdam'dan havalanarak Trabzon'a doğru hareket etmiştir. Oyuncunun saat 22.30'da Trabzon'da olması planlanmaktadır" denildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzonspor, trabzon, Son Dakika

Son Dakika Spor Paul Onuachu Trabzon'a Geliyor - Son Dakika

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