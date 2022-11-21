İsviçre'nin eski milli oyuncusu Karim Gazzetta 7. kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika
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İsviçre'nin eski milli oyuncusu Karim Gazzetta 7. kattan atlayarak intihar etti

21.11.2022 19:35

İsviçre'nin eski milli oyuncusu Karim Gazzetta, bulunduğu 7 katlı binanın en üst katından kendini atarak yaşamına son verdi.

Dün Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası renkli görüntülere sahne olurken, futbol camiasını yasa boğan bir olay yaşandı. İsviçre Milli Takımı'nın eski oyuncularından Karim Gazzetta 27 yaşında hayatını kaybetti.

7. KATTAN ATLADI

Bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan Karim Gazzetta 7. kattan atlayarak intihar etti. Ailesiyle görüşmediği öğrenilen Gazetta'nın ölümü hakkında yetkililer soruşturma başlattı.

KARİM GAZZETTA KİMDİR?

Temmuz ayında Bosna Hersek ekibi Zrinjski takımına transfer olan İsviçreli milli futbolcu Karim Gazzetta, futbola Servette FC'de başladı. Uzun yıllar burada forma giyen Gazetta, kariyerinde 270 maça çıktı. Bu maçlarda 36 gol 14 asistlik katkı sunan Gazetta toplam 16 bin dakika sahada kaldı.

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SON DAKİKA: İsviçre'nin eski milli oyuncusu Karim Gazzetta 7. kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika
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