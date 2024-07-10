Pazarspor, Emre Akgün'ü transfer etti

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TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, 31 yaşındaki stoper oyuncusu Emre Akgün'ü renklerine bağladı.

TFF 3. Lig ekiplerden Pazarspor, ilk transferini gerçekleştirdi. Rize ekibi, Turgutluspor'da top koşturan 31 yaşındaki stoper oyuncusu Emre Akgün'ü 1 yıllığına kadrosuna kattı. Pazarspor'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Takımımız, en son Turgutluspor'da forma giyen Emre Akgün ile anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Emre Akgün'e kulübümüze hoş geldin diyor, mavi beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE