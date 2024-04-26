Pazarspor Teknik Direktörü Taşkın Güngör: Pazarspor'u Zor Şartlardan Ayağa Kaldırmayı Başardık - Son Dakika
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Pazarspor Teknik Direktörü Taşkın Güngör: Pazarspor'u Zor Şartlardan Ayağa Kaldırmayı Başardık

Pazarspor Teknik Direktörü Taşkın Güngör: Pazarspor\'u Zor Şartlardan Ayağa Kaldırmayı Başardık

Pazarspor'un başarılı teknik direktörü Taşkın Güngör, takımını ligde tutmayı başardıklarını ve zor şartlardan ayağa kaldırdıklarını söyledi. Güngör, Pazarspor'un kötü bir başlangıç yapmasının ardından teknik direktör değişiklikleri yaşadığını ancak sonunda hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Ayrıca, Güngör altyapıdan 34 genç oyuncuyu takıma dahil ettiklerini ve ligde kalmayı birinci öncelikleri olarak gördüklerini ifade etti.

26.04.2024 09:33
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Pazarspor'un başarılı teknik direktörü Taşkın Güngör, "Pazarspor'u bu zor şartlardan ayağa kaldırmayı başardık" dedi.

Bu yıl TFF 3. Lig'de mücadele eden Pazarspor, sezon başında kötü bir başlangıç yaptı. Oynadığı maçlarda galibiyet sıkıntısı çeken Pazarspor ekibi, sürekli olarak teknik direktör değişimi yaptı. Son olarak takımın başına geçen Tolga Kerimoğlu'yla da istediği sonucu alamayan mavi-beyazlılar teknik direktörleri ile tekrardan yolunu ayırdı. Boşalan teknik direktörlük koltuğunu bu sefer Taşkın Güngör devir aldı. Bulvarspor maçıyla ilk maçına çıkan teknik adam 1 puan ile deplasmandan geri döndü. Güngör, ligin bitimine az kalmasına rağmen takımına güvenerek iyi işler çıkarmaya çalıştı. Pazarspor'u bir alt lige düşürmemek için elinden geleni yaparak 7 maçtan 10 puan topladı ve takımını ligde tutmayı başardı.

Pazarspor'u ligde tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade eden Taşkın Güngör, "Son lig maçımızı oynayacağız. Geldiğimizde çok zor şartlarda bir Pazarspor vardı. Kaosta olan 4 maçta sıfır çeken bir takım vardı. Zor bir görev olduğunu biliyoruz. Bu görevi alırken de daha önceki deneyimlerimize dayanarak sorumluluğu aldık. En azından bizleri bu göreve layık görmeleri bile bizim için bir şerefti. Biz de buna kayıtsız kalmadık. Zor bir sorumluluğun altına girdik ama lige bir hafta kala en azından hedeflediğimiz ana ulaştık. Bir taraftan baktığımızda kümede kalma ligde kalmanın mutluluğunu yaşarken, bir taraftan da son haftaya belki play-off'a girebilirdik. İyi 12 ay geçirdiğimizi düşünüyorum. Bize güvenenleri mahcup etmediğimizi düşünüyorum. Biz de elimizdekiyle bütün katkıyı kendi toprağımızı kendi memleketimize yapmaya çalıştık. Burada 3 puan almak istiyoruz. Lig bitince buradaki görevimiz sona eriyor. Ondan sonrası tabii bize bağlı şeyler değil. Bizim ana hedefimiz 3 aylık bu süreçte Pazarspor'u bu zor şartlardan ayağa kaldırmayı başardık. Altyapıdan 34 tane çocuğu aramıza katmaya çalıştık, hepsini bir arada yaptık. Ligde kalmak birinci önceliğimiz ve çok önemliydi. Evdeki mazimle en iyisini yapmaya çalıştık. Peki çok göze hoş gelen bir futbol oynatmadık. Yani daha çok skoru oynayan ve çok acil kaostan çıkmamızı sağlayacak sonuç almak istiyorduk. Onu da başardık ama hafta sonu daha keyifli, daha güzel bir karşılaşma seyrettireceğiz" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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