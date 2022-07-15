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Koca Yusuf, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Pehlivanlar er meydanına 15 Temmuz şehitlerine dua ederek çıktı - Son Dakika

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