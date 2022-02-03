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Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcularımızı tanıyalım: Ayşenur Duman - Son Dakika

Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcularımızı tanıyalım: Ayşenur Duman

03.02.2022 11:03
Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcularımızı tanıyalım: Ayşenur Duman

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayaklı koşuda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcu Ayşenur Duman, alacağı sonuçlarla genç kayakçılara örnek olmak istediğini belirterek, "Madalya şu an hayal ama biz ileride yarışacak kardeşlerimize yol açmak istiyoruz.

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayaklı koşuda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcu Ayşenur Duman, alacağı sonuçlarla genç kayakçılara örnek olmak istediğini belirterek, "Madalya şu an hayal ama biz ileride yarışacak kardeşlerimize yol açmak istiyoruz." dedi.

Ayşenur Duman, Pekin'de Türkiye'yi kısa mesafe sprint, 10 kilometre klasik teknik ve takım yarışında temsil edecek.

Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 PyeongChang'ta da Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatarak, 2018'den döndükten sonra kendine yeni hedef olarak 2022 Pekin'i belirlediğini anlattı.

Olimpiyatlara çok iyi şekilde hazırlandığını ifade eden Duman, şunları söyledi:

"Devletimizin, TMOK'un, federasyonumuzun bize verdiği imkanlarla yurt dışı kamplarında da çalıştık. 2018 PyeongChang'a giderken ilk büyük yarışım olimpiyat oldu. Olimpiyat aslında benim ilk büyük tecrübemdi. Daha önce Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmadım. Küçüktüm ve tam olarak neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Şu anda daha tecrübeliyim. Mental ve fiziksel olarak çok hazır hissediyorum."

Üç yarışta mücadele vereceğini aktaran Ayşenur, "Pekin'de kısa mesafe sprint, 10 kilometre klasik teknik ve Özlem Ceren Dursun'la takım yarışı koşacağım. 2018'de sadece 10 kilometre koşmuştum. Orada 90 kişi içinde 86. olmuştum. Şimdi hedefim ilk 50 içinde olmak. Biz doğa sporu yapıyoruz ve tamamen doğaya bağlıyız. Bu yüzden yaz olimpiyatlarından farklı değerlendirmeliyiz. Kayak takımlarımız çok pahalı ve Türkiye'de de kış sporları pek popüler değil. Madalya şu an hayal ama biz ileride yarışacak kardeşlerimize yol açmak istiyoruz. Biz iki adım atalım onlar beş adım atsın istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk kadınını temsil etmek en büyük motivasyonu

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk kadın sporcuların çok başarılı sonuçlar aldığını aktaran Ayşenur, sözlerine şöyle devam etti:

"En büyük motivasyonum Türk kadınını temsil edecek olmak. Kış sporlarında 'Biz Türkler de varız' demek istiyorum Pekin'de. Evet burada madalya zor ama ben yapamazsam başka bir kardeşim ileride mutlaka alacak. Madalya kazanamasam bile madalya kazanacak birilerine dokunmak istiyorum."

Kayaklı koşuyla 4. sınıfta tanıştı

Ayşenur Duma, kayaklı koşuyla şu anki antrenörü Haydar Çetinkaya sayesinde tanıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Haydar Çetinkaya okulumuza seçme için geldi ve ben daha 4. sınıftaydım. Seçmeleri geçip takıma alındım. Bolu Gerede'de başladım. Şu an 14. yılımdayım, ikinci olimpiyatımı göreceğim. Bolu bence kayaklı koşuda Türkiye'nin kalbi. Sporcu merkezimiz var. Çok küçük sporcular da bizim gibi tecrübeli sporcular da var. Kayaklı koşu dayanıklılık sporu. Kış sporları arasında bence en zoru. Aşırı performans istiyor. Güzelliği ise çok eskilere dayanması. Önce askerler kullanmış aslında. Zorluğu bana zevk veriyor. Biz bir ekip işi yapıyoruz. arkamda kocaman bir ekip var. Özellikle antrenörüm Haydar Çetinkaya ve ekibine, Gerede Sporcu Eğitim Merkezi'ne ve aileme çok teşekkür ediyorum."

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Milli Sporcu, Olimpiyat, Türkiye, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcularımızı tanıyalım: Ayşenur Duman - Son Dakika Spor


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