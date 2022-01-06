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Kayakta olimpiyat kadrosu belli oldu - Son Dakika

Kayakta olimpiyat kadrosu belli oldu

06.01.2022 12:50
Kayakta olimpiyat kadrosu belli oldu

Türkiye Kayak Federasyonu 24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu 24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu. Kayakla Atlama, Alp Disiplini ve Kayaklı koşu branşlarında toplam 6 Milli sporcu 04-20 Şubat 2022 tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek.

Kayakla Atlama branşında bu yıl ilkleri gerçekleştiren Fatih Arda İpçioğlu, Alp Disiplininde Berkin Usta ve Özlem Çarıkçıoğlu, Kayaklı Koşu branşında ise Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Yusuf Emre Fırat Kış Olimpiyatlarında mücadele edecek.

Olimpiyatlara sayılı günler kala olimpik kadronun belli olduğunu ifade eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, çok adil olan seçme müsabakalarının ardından kadronun belirlendiğini ifade etti. Pekin'de gerçekleşecek organizasyona 6 sporcu ile katılacaklarını ifade eden Ali Oto, " Öncelikle Pekin'de mücadele edecek sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum. Pandemi şartlarında gerçekleştirdiğimiz yurtiçi ve yurtdışı yarışmalar, kamplar sonrasında sporcularımızı Pekin için hazır hale getirmeye çalıştık. Olimpik seçmeler ile olimpiyat kadromuzu netleştirdik. Teknik Kurullarımızın belirleyeceği son hazırlıklardan sonra Pekin'e hazır olacağız. Sporcularımız ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bizlere her zaman destek olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kayakta olimpiyat kadrosu belli oldu
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Kış Olimpiyatları, Türkiye, Kayak, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayakta olimpiyat kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor


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