Pekin Sokak Pisti'ndeki 28 turluk yarışta Ayhancan Güven ve Anthony Liu 14. oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pekin Sokak Pisti'ndeki 28 turluk yarışta Ayhancan Güven ve Anthony Liu 14. oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayhancan Güven ve Anthony Liu, Fanatec GT World Challenge Asya'nın Çin ayağında Pekin Sokak Pisti'nde yapılan 28 turluk son yarışı genel klasmanda 14. sırada tamamladı. Phantom Global takımının Porsche 911 GT3 R sürücüleri, 4. sıradan başladıkları mücadeleyi 14'üncü bitirdi.

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven ve takım arkadaşı Anthony Liu, Fanatec GT World Challenge Asya'nın Çin ayağında son yarışı genel klasmanda 14. sırada tamamladı.

Pekin Sokak Pisti'ndeki yarışa 4. sıradan başlayan Phantom Global takımının Porsche 911 GT3 R sürücüleri Ayhancan Güven ve Anthony Liu ikilisi, 28 turluk mücadeleyi genel klasmanda 14'üncü bitirdi.

Başkent Pekin'deki yarışta Absolute takımından Ruohan Huang-Alessandro Ghiretti ikilisi birinci, Origine Motorsport takımından Wei Lu-Loek Hartog çifti ikinci, FAW Audi Sport Asia takımından Congfu Cheng-Kuai Yu ikilisi ise üçüncü oldu.

Fanatec GT World Challenge Asya'da bir sonraki ve sezonun son yarışı, 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Çin'de Şanghay Uluslararası Pisti'nde yapılacak.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiPorschePekinSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu 27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Hava bir anda değişecek Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek
13:56
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı “No Make Up“ notunu düştü
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı! "No Make Up" notunu düştü
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
13:32
“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni
"Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
13:11
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
11:53
Rusya, Kiev’deki Kuzey Köprüsü’nü vurdu O anlar saniye saniye kamerada
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada
11:22
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 14:03:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Pekin Sokak Pisti'ndeki 28 turluk yarışta Ayhancan Güven ve Anthony Liu 14. oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei