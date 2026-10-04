Pekin Sokak Pisti'ndeki 28 turluk yarışta Ayhancan Güven ve Anthony Liu 14. oldu

Pekin Sokak Pisti'ndeki 28 turluk yarışta Ayhancan Güven ve Anthony Liu 14. olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayhancan Güven ve Anthony Liu, Fanatec GT World Challenge Asya'nın Çin ayağında Pekin Sokak Pisti'nde yapılan 28 turluk son yarışı genel klasmanda 14. sırada tamamladı. Phantom Global takımının Porsche 911 GT3 R sürücüleri, 4. sıradan başladıkları mücadeleyi 14'üncü bitirdi.
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven ve takım arkadaşı Anthony Liu, Fanatec GT World Challenge Asya'nın Çin ayağında son yarışı genel klasmanda 14. sırada tamamladı.
Pekin Sokak Pisti'ndeki yarışa 4. sıradan başlayan Phantom Global takımının Porsche 911 GT3 R sürücüleri Ayhancan Güven ve Anthony Liu ikilisi, 28 turluk mücadeleyi genel klasmanda 14'üncü bitirdi.
Başkent Pekin'deki yarışta Absolute takımından Ruohan Huang-Alessandro Ghiretti ikilisi birinci, Origine Motorsport takımından Wei Lu-Loek Hartog çifti ikinci, FAW Audi Sport Asia takımından Congfu Cheng-Kuai Yu ikilisi ise üçüncü oldu.
Fanatec GT World Challenge Asya'da bir sonraki ve sezonun son yarışı, 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Çin'de Şanghay Uluslararası Pisti'nde yapılacak.
Kaynak: AA
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