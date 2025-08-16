Pendikspor, Bandırmaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
Pendikspor, Bandırmaspor'u 2-0 Yendi

16.08.2025 23:42
Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. Goller Denic ve Hüseyin Maldar'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

15. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan'ın sert şutunda kaleci Akın topu çeldi. Seken topu savunma uzaklaştırmak isterken kısa düşen topa bu kez Denic'in vuruşunda kaleci Akın sahip oldu.

34. dakikada Hakan Yeşil, topla ilerleyerek kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta Denic kafayla dokunurken kaleci Akın kontrpiyede kalmasına rağmen çelmeyi başardı. Seken topu takip eden Denic'in kale önüne pasında savunma araya girdi.

39. dakikada savunma arkasına atılan topa kaleci Utku boşa çıktı. Sağ çaprazda meşin yuvarlağa sahip olan Messaoudi, boş kaleye topu göndermek isterken kaleci Utku ayak koydu ve top Messaoudi'ye çarparak üstten az farkla dışarı gitti.

60. dakikada sağ kanattan Kitsiou'nun ceza sahasına ortasında savunma topu uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Denic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

90+4. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Hüseyin Maldar, ceza sahasına girerek yaptığı sert şutta top ağlara gitti. 2-0

Stat: Pendik

Hakemler: Melih Kurt, Azem Zorlu, Rüştü Muhammed Orcan

Pendikspor: Utku Yuvakuran, Stelios Kitsiou, Yiğit Fidan, Vinko Soldo, Nuno Sequiera (Görkem Bitin dk. 88), Hakan Yeşil (Bekir Karadeniz dk. 56), Mesut Özdemir, Mallik Wilks (Berkay Sülüngöz dk. 88), Djordje Denic, Ahmet Karademir (Hüseyin Maldar dk. 69), Jonson Clarke-Harris (Thuram dk. 87)

Yedekler: Emre Koyuncu, Furkan Mehmet Doğan, Burhan Ersoy, Adnan Uğur

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Cedric Hountondji, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Leandro Bacuna, Mulumba, Ndongala (Jetmir Topalli dk. 62), Muhammed Gümüşkaya (Hikmet Çiftçi dk. 62), Billal Messaoudi (Faruk Can Genç dk. 79), Wilson Samake (Douglas Tanque dk. 69)

Yedekler: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Emirhan Acar, Enes Aydın, Gani Burgaz, Cem Tuna Türkmen, Emirhan Acar

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Denic (dk. 60), Hüseyin Maldar (dk. 90+4) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Mulumba, Leandro Bacuna, Atınç Nukan (Bandırmaspor), Kitsiou, Djordje Denic, Utku Yuvakuran (Pendikspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pendikspor, Trendyol, 3-sayfa, Pendik, Futbol, Spor, Son Dakika

