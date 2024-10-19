Pendikspor Başkanı Türkoğlu İstifa Etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da başkan Mahmut Türkoğlu istifa etti.

Türkoğlu, yaptığı açıklamada, "İki yıl boyunca başkanlığını yaptığım Pendikspor Kulübünden bugün resmi olarak kendi özel ve ailevi işlerim nedeniyle istifa etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Pendikspor, ligin ilk 8 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 10 puanla 15. sırada bulunuyor.