Pendikspor\'dan Çorum FK Maç Sonrası Değerlendirme

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Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, Çorum FK maçının ardından, "Milli arayı en iyi şekilde değerlendirip bundan önceki maç grafiğimizin daha da üzerine çıkmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Pendikspor, deplasmanda Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evrim Esendemir, son haftalardaki iyi gidişatı Çorum deplasmanında da devam ettirmek istediklerinin belirterek, "Oyundaki ana planımız ilk devre özelinde 0-0 oyunu olabildiğince uzatmak oyunun ilerleyen bölümlerinde Çorum'un oyundan düşeceğini hesap ederek oyunu biraz daha riske etme anlayışımız vardı. Fakat 43. dakikada yaşadığımız talihsiz bir sakatlık ve değişiklik yapma zorunda oluşumuz iki dakika sonra da yediğimiz şanssız golle tüm planlarımız değişti. İkinci yarının seyri bir oyuncu hakkını kullanmış olmamız bu anlamda bizi biraz zorladı" diye konuştu.

Esendemir, "Ceza sahası içerisinde 7 tane net pozisyonumuz var. Günün sonunda kaybedecek bir oyun oynamadığımızı düşünüyoruz. Ancak oyun içinde bunlar oluyor. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Buradan bir puan alarak ayrılmak istiyorduk. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirip bundan önceki maç grafiğimizin daha da üzerine çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM