Pendikspor Galibiyetine Odaklı

Spor

Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, Trendyol 1. Lig'de yollarına kazanarak devam etmek istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Boluspor'u 1-0'lık skorla yendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, "Müsabakada az hata yapan takımın öne çıkacağı bir oyun bekliyorduk ki öyle oldu. Kendi adımıza oyunu iyi kontrol edip, doğru oynayıp, oyunu genele yayarak farklı bir galibiyet aldık. Skoru 2-0'a da getirebilirdik. Ofsayt gerekçesiyle sayılmayan bir golümüz ve kaçırdığımız bir penaltı var. Takımımızın sakin kalarak olgunlukla oyuna sahip çıkıp müsabakayı bitirmiş olması da çok önemliydi, galibiyet kadar değerliydi. Bu maçı geride bırakacağız. 3 gün sonra Gençlerbirliği ile önemli bir maça çıkacağız. Elimizden geldiğince iyi hazırlanıp orada da kazanmak için her şeyi yapacağız. İnşallah kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL