Pendikspor, İbrahim Üzülmez ile teknik direktörlük için anlaştı - Son Dakika
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Pendikspor, İbrahim Üzülmez ile teknik direktörlük için anlaştı

Trendyol Süper Lig ekibi Pendikspor, İbrahim Üzülmez ile teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladıklarını duyurdu. İstanbul temsilcisi, Üzülmez'in takımın başına geçmesiyle ilgili detayları önümüzdeki günlerde açıklayacak.

29.02.2024 17:09
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Trendyol Süper Lig ekibi Pendikspor, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pendikspor, İbrahim Üzülmez ile teknik direktörlük için anlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendikspor, İbrahim Üzülmez ile teknik direktörlük için anlaştı - Son Dakika
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