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Pendikspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Pendikspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 18. haftasında Pendikspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Efkan Bekiroğlu'nun golüne Alpaslan Öztürk ile cevap veren Pendikspor, maçtan beraberlikle ayrıldı.

Pendikspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
25.12.2023 - 21:58,
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Stat: Pendik

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir

Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Serkan Asan (Dk. 72 Erdem Özgenç), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Midtsjö, Lusamba, Oscar Romero (Dk. 79 Vukovic), Gökcan Kaya (Dk. 90+1 Emre Taşdemir), Halil Akbunar (Dk. 73 Kappel), Ahmed Hassan

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 73 Kitsiou), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan (Dk. 73 Rodrigues), Efkan Bekiroğlu, Cephas (Dk. 61 Chatzigiovanis), Sowe

Goller: Dk. 18 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 78 Alpaslan Öztürk (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Cephas, Dk. 46 Morutan, Dk. 58 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

64. dakikada Midtsjö'nün ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

77. dakikada MKE Ankaragücü ikinci gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazda Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Mujakic'in şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

78. dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Erdem Özgenç'in sağdan kullandığı kornerde Sequeira'nın sırtına çarpan topu Alpaslan Öztürk, altıpasın içinde göğsüyle dokunarak filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Pendikspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendikspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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