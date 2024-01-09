 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ivo Vieira: 'Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımız bir maç oldu' - Son Dakika
Üye Girişi

Ivo Vieira: 'Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımız bir maç oldu'

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Antalyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Vieira, rakibin duran toptan bulduğu golle maçı kaybettiklerini belirtti.

Ivo Vieira: \'Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımız bir maç oldu\'
09.01.2024 - 22:22,
Abone Ol

- Ivo Vieira: "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımız bir maç oldu"

İSTANBUL - Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, 1-0 mağlup oldukları Antalyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Pendikspor, konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0'lık skorla yenildi. Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakibin duran toptan bulduğu golle maçı kazandığını ifade eden Vieira, "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımız bir maç oldu. Pozisyonlarımız da var ama sonuç olarak rakip duran toptan bir pozisyon buldu, değerlendirdi, gol attı ve 1 golle üç puanı aldı" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antalyaspor, Pendikspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ivo Vieira: 'Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımız bir maç oldu' - Son Dakika


22:39
TOGG'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri TOGG'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri
22:24
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol
21:03
11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü 11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü
20:27
Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12
Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:45
New York'ta sinagogun altındaki gizli tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek arabası infial yarattı New York'ta sinagogun altındaki gizli tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek arabası infial yarattı

Son Dakika
22:39 TOGG'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri
22:24 Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30 Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol
21:03 11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü
20:27 Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12 Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:45 New York'ta sinagogun altındaki gizli tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek arabası infial yarattı
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03 İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 22:54:30. #1.11#
SON DAKİKA: Ivo Vieira: 'Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımız bir maç oldu' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement