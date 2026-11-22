STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Cem Özbay, Tuncay Ercan

MANİSA FK: Vedat - Kadir, Herelle, Yasin, Osman Kaynak (Dk. 59 Vargas), Osman Kahraman (Dk. 87 Yunus Emre), Atakan, Anziani, Yusuf (Dk. 87 Ada), Benrahou, Sylla

ORFA YAPI PENDİKSPOR: Emir - Kerem, Taha, Soldo, Abifade, Mesut (Dk.90 Manga), Hrejla (Dk. 85 Baran), Bekir, Hakan (Dk. 86 Efehan), Muhammed (Dk. 76 Harris), Thuram (Dk. 90 Onuralp)

GOLLER: Dk. 82 Benrahou, Dk. 90+4 Vargas (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Osman Kaynak, Yusuf, Vargas (Manisa FK), Thuram (Pendikspor)

Trendyol 1'inci Lig'de haftaya düşme potasında giren Manisa Futbol Kulübü evinde Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek düşme hattından kurtuldu. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ev sahibi Manisa FK dakikalar 82'yi gösterdiğinde Benrahou'nun golüyle öne geçti: 1-0. Maçta 90+4'üncü dakikada bu kez Vargas sahneye çıktı ve Manisa FK adına galibiyeti perçinleyen golü kaydetti: 2-0.

Pendikspor'u sahasında 2-0 yenen siyah-beyazlılar, 16 puana yükseldi. Pendikspor ise 14 puanda kalıp düşme hattına geriledi.