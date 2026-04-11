Pendikspor ve Çorum FK Berabere

11.04.2026 18:13
Trendyol 1. Lig'de Pendikspor, Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Görkem Bitin kırmızı kart gördü.

Stat: Pendik

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Muhammet Ali Doğan, Azad İlhan

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Denic, Wilks (Dk. 71 Berkay Sülüngöz), Görkem Bitin, Hakan Yeşil, Thuram, Mesut Özdemir (Dk. 86 Hamza Akman), Furkan Mehmet Doğan (Dk. 87 Sequeirra), Kitsiou (Dk. 77 Erdem Gökçe), Yiğit Fidan

Arca Çorum FK: Sehic, Cemali Sertel (Dk. 46 Erkan Kaş), Arda Hilmi Şengül, Sinan Osmanoğlu, Üzeyir Ergün (Dk. 62 Kerem Kalafat), Ferhat Yazgan (Dk. 46 Ahmed Ildiz), Fredy, Pedrinho, Burak Çoban (Dk. 75 Thiam), Atakan Akkaynak (Dk. 62 Aleksic), Samudio

Goller: Dk. 21 Görkem Bitin (Atko Grup Pendikspor), Dk. 90+2 Thiam (Arca Çorum FK)

Kırmızı kart: Dk. 67 Görkem Bitin (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Mesut Özdemir, Dk. 66 Kitsiou (Atko Grup Pendikspor), Dk. 39 Samudio, Dk. 66 Burak Çoban (Arca Çorum FK)

Kaynak: AA

Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı
Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Jota Silva’dan bu sezon bir ilk Jota Silva'dan bu sezon bir ilk

18:58
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:53
Borsa İstanbul’daki yasak uzatıldı
Borsa İstanbul'daki yasak uzatıldı
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
