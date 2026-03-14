Pendikspor ve İstanbulspor Berabereye Tanık Oldu

Stat: Pendik
Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Pekmezci, Ömer Gezer
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 87 Erdem Gökçe), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira (Dk. 8 Furkan Mehmet Doğan), Berkay Sülüngöz, Wilks (Dk. 87 Enis Safin), Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Thuram, Clarke-Harris (Dk. 29 Görkem Bitin)
İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır (Dk. 67 Özcan Şahan), Fatih Tultak (Dk. 75 Duran Şahin), Emrecan Uzunhan (Dk. 72 Abdullah Aydın), Deniz Tuncer (Dk. 67 Cham), Vorobjovas, Sambissa, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 73 Vefa Temel), Mendy, Yusuf Ali Özer, Krstovski
Goller: Dk. 22 Ömer Faruk Duymaz (İstanbulspor), Dk. 63 Görkem Bitin (Atko Grup Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Ömer Faruk Duymaz, Dk. 35 Mendy, Dk. 46 Yunus Bahadır, Dk. 61 Deniz Tuncer, Dk. 70 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor), Dk. 90+6 Görkem Bitin (Atko Grup Pendikspor)
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Atko Grup Pendikspor ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı.
