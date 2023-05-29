Pep gizlice aradı! Transfer gerçekleşirse M.City lige ambargo koyar - Son Dakika
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Pep gizlice aradı! Transfer gerçekleşirse M.City lige ambargo koyar

Pep gizlice aradı! Transfer gerçekleşirse M.City lige ambargo koyar

29.05.2023 22:37

Manchester City'nin patronu Pep Guardiola, yıldız futbolcu Neymar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, PSG'den ayrılma olasılığı yüksek görünen Brezilyalıyı gelecek sezon için takımında görmek istediğini belirtti. Neymar ise özel görüşme sonrası İngiliz devine yeşil ışık yaktı.

İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan ve gözünü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna diken Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına Neymar ile özel bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek başladı.

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ÖZEL OLARAK ARADI

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre, Guardiola, yıldız oyuncuyu o kadar çok istiyor ki özel olarak telefonla aradı ve özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından yıldız oyuncunun transfere yönelik olumlu yaklaştığı belirtildi.

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PREMİER LİG'DE OYNAYABİLİR

Şampiyonlar Ligi'ne beklenenden erken veda eden PSG'de taraftarların protestolarından bunalan ve Kylian Mbappe'nin imzaladığı son kontratla beraber Fransız oyuncuya tanınan ayrıcalıklardan rahatsız olan Neymar'ın takımdan ayrılmanın eşiğine geldiği iddia edilen bir dönemde gerçekleştirilen bu görüşme, Neymar'ın kariyerine Premier Lig'de devam edebileceği söylentilerini bir kez daha alevlendirdi.

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Manchester City FC, Pep Guardiola, Neymar, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pep gizlice aradı! Transfer gerçekleşirse M.City lige ambargo koyar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pep gizlice aradı! Transfer gerçekleşirse M.City lige ambargo koyar - Son Dakika
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