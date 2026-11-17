Dünya futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen Pep Guardiola, basketbol tutkusunu bir kez daha gösterdi.

GUARDIOLA, DUBAI-EFES MAÇINDA

Başarılı çalıştırıcı, temsilcimiz Anadolu Efes'in EuroLeague'in 12. haftasında deplasmanda Dubai Basketbol ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi tribünden takip etti.

BÜYÜK BİR HEYECANLA TAKİP ETTİ

Kritik karşılaşmayı arkadaşlarıyla birlikte saha kenarından izleyen İspanyol teknik adam, mücadelenin temposuna kendisini kaptırdı. Maçın heyecanlı anlarında televizyon kameralarının odak noktası haline gelen Guardiola'nın, pozisyonları dikkatle ve büyük bir heyecanla takip ettiği görüldü. Bu anlar kısa süre içerisinde dikkat çekti.