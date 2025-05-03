Pereira: Deplasmanda 3 Puan Hedefliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pereira: Deplasmanda 3 Puan Hedefliyoruz

Pereira: Deplasmanda 3 Puan Hedefliyoruz

Teknik direktör Joao Pereira, Alanyaspor'un Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası açıklamalarda bulundu.

03.05.2025 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Kayserispor maçının ardından, "Bundan sonraki deplasman maçımızda 3 puan almak için oynayacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Yine iyi başladığımız bir maç oldu diyebilirim. Aynı şekilde Samsunspor ve Trabzonspor'a karşı da maça iyi başlamıştık ama burada iyi başladık ve sonuç olarak oyunumuzun karşılığında golü de bulduk. İlk yarının bitimine doğru ikinci golü bulup devre arasına 2-0 girebilirdik. O zamana kadar da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha sonra ikinci yarının başlarında Kayserisporlu oyuncunun ceza sahası dışından çok iyi bir şutu vardı. O şuta yapılacak çok bir şey olmuyor maalesef ve orada golü buldular. Biz tabii ki galibiyet için daha sonra birçok pozisyona girdik. Sahamızda içeride kazanmanın öneminin farkındayız. Daha sonra maçın sonlarına doğru yine birçok pozisyon oluşturduk. Çok tehlikeli pozisyonlara girdik. Cordoba'nın bir pozisyonu vardı daha sonra. Aklıma gelenlerden söylüyorum. Lima'nın bir kafa vuruşu çok tehlikeli olan pozisyonlardan. Daha sonra maçın son dakikalarına doğru Kayseri'nin sadece bir geçiş pozisyonu var. Onun haricinde genelde defans yaptılar" şeklinde konuştu.

"Maçın tamamını biz domine ettik"

Genel olarak takım oyunundan ve oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade eden Pereira, "1 puanın onlar için iyi olduğunu düşünüyorum buradan. Biz şu anda 3 puan için oynadık alamadık belki 3 puanı ama sonuç olarak biz şu anda hep düşme potasının üzerindeyiz puan olarak. Şu anda içeride 2 puan kaybettik. Bundan sonraki deplasman maçımızda 3 puan almak için oynayacağız. Bir diğer açıdan bakarsak eğer oyunumuz gitgide daha iyiye gidiyor. Daha iyi bir oyun ortaya koymaya başladık. Bugün maçın nerdeyse tamamında maçı biz domine ettik. Sadece bugün eksi puan 3 puandı bizim açımızdan. Bugün Samsunspor maçında olan şeyler bugün de oldu. Örneğin 1-0 öne geçtiğimizde artık avantajı elimize almış oluyoruz ve avantajı elimize aldığımızda o skoru koruyabilmemiz gerekiyor. Topun daha çok kalması gerekiyor. Rakibi yormamız gerekiyor ama bugün maalesef olmadı. Bugün istatistiklere baktım ben. Daha çok top bizdeydi. Daha çok orta yapmışız. Daha çok şut atmışız. Daha çok pozisyona girmişiz. Sadece eksik olan goldü belki, ikinci goldü eksik olan" açıklamasında bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Joao Pereira, Kayserispor, Politika, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pereira: Deplasmanda 3 Puan Hedefliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 04:09:54. #7.13#
SON DAKİKA: Pereira: Deplasmanda 3 Puan Hedefliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.