Petkimspor\'dan Avrupa Hedefi

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetle normal sezonun son haftası öncesinde Play-In biletini almaya yaklaşan Aliağa Petkimspor'da Genel Menajer Levent Türknas yeni sezonda Avrupa'da tekrar Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istediklerini söyledi. Ligde 29 haftada 12 galibiyete ulaşan, cumartesi günü aynı sayıda galibiyeti bulunan Bursaspor'u evinde yenerse adını Play-In etabına yazdıracak Petkimspor'da Türknas yeni sezonda Ege'yi Avrupa arenasında Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olmak istediklerini belirtti.

Son 5 sezondur Süper Lig'de istikrarlı bir şekilde mücadele eden, bu sezon Avrupa'da ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ise elemelerden çıkıp son 16 takım arasına kalmayı başaran Petkimspor'da Levent Türknas, "Altyapıdan A takıma her kategoride istikrarlı çizgimiz var. Altyapı yapılanmamızda tüm şampiyonalarda varız. Genç oyuncuları keşfedip Türk basketboluna kazandıran bir ekip olmayı başardık. Spor okulları yapılanmamız büyüyor. A takımda 6'ncı yılımızda da Süper Lig'de olmayı garantiledik. Şimdi hedefimiz son hafta Bursaspor'u yenerek hem Play-In'e kalmak hem de yeni sezonda art arda ikinci kez Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde yer almak" diye konuştu.